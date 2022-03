FC Porto. Conceição admite alterações

O internacional português saiu lesionado no jogo da primeira mão e falhou depois o encontro com o Tondela no campeonato.De regresso está também Wendell depois de cumprir os três jogos de castigo que lhe foram aplicados nas provas europeias.Em França, o Porto tem de reverter a derrota por 1-0 sofrida há uma semana no Dragão, para seguir para os quartos de final da prova.





O treinador do FC Porto admitiu hoje que vai fazer alterações na equipa frente ao Lyon, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, mas garantiu que o objetivo é seguir em frente.