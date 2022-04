FC Porto cumpre e bate Vizela no Dragão

Entrou "cheia de pressa" a equipa do FC Porto. Um golo acalmaria a equipa na caminhada para o título. E foi Evanilson a ter esse prazer ao abrir o marcador. Taremi fez o 2-0 na transformação de um penálti. O Vizela, sempre muito competitivo, voltou ao jogo (2-1) com um grande golo de Alex Méndez, ainda de fora da área e empatou por Nuno Moreira, já no segundo tempo. Mbemba e Taremi afastaram os fantasmas do Dragão e colocaram a vantagem final em 4-2. Segue o FC Porto na frente com 85 pontos, à espera de um deslize do Sporting para festejar este domingo.