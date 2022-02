FC Porto defronta o Lyon e Sp.Braga enfrenta o Mónaco nos oitavos de final da Liga Europa

No sorteio, os dragões ficaram a saber que vão defrontar o Lyon, neste momento o oitavo classificado do campeonato francês. Na baliza do Lyon está o internacional português Anthony Lopes.



O FC Porto joga no estádio do Dragão a 9 de Março e na semana seguinte em França.



O Sporting de Braga vai defrontar o Mónaco, que no campeonato tem os mesmo pontos que o Lyon. O Braga joga em casa no dia 10 de Março e na segunda mão em França, oito dias depois.