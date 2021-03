FC Porto elimina Juventus no prolongamento, veja as estatísticas

O FC Porto marcou primeiro, por Sérgio Oliveira, na transformação de um penálti, e deixou a eliminatória ainda mais a favor da equipa azul e branca. Só que a Juventus acordou no segundo tempo, muito graças à inspiração de Chiesa, que bisou e fez a reviravolta no jogo e empatou a eliminatória. A jogar com menos um, por expulsão de Taremi, o FC Porto estava em maus lençóis, mas conseguiu chegar ao prolongamento sem sofrer golos. No tempo extra, um golaço de Sérgio Oliveira, de livre direto, valeu o 2-2 no jogo e a quase garantida passagem aos quartos de final da Champions. Ainda assim, a Juventus marcou logo a seguir para 3-2, um resultado insuficiente para a festa dos italianos e de Cristiano Ronaldo.