O Futebol Clube do Porto defronta o Rio Ave, em Vila do Conde, na segunda-feira. Na antevisão do encontro, Luís Freire, treinador do Rio Ave, afirma que quer somar pontos frente aos Dragões. Já Sérgio Conceição voltou a remeter-se ao silêncio e não fez a habitual antevisão do encontro.