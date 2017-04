O FC Porto empatou esta noite frente ao Feirense e perde oportunidade de ficar a um ponto do líder Benfica, que ontem também empatou frente ao Sporting. Os portistas não conseguem aproveitar o deslize do principal rival mantendo desta forma a distancia de três pontos do clube da luz que soma agora 72 pontos. Com este empate, a equipa de Santa Maria da Feira sobe provisoriamente ao nono lugar, com os mesmos 36 pontos do Desportivo de Chaves, que recebe na segunda-feira o Moreirense.