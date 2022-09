FC Porto empata nos descontos

O FC Porto evitou a segunda derrota no campeonato com um penálti obtido ao nono dos quinze minutos de compensação dados pelo árbitro do jogo que opôs os campeões nacionais em título ao Estoril, a contar para a sétima jornada da I Liga.

Os da casa puseram-se em vantagem aos 41’, por Tiago Gouveia, mas a grande penalidade convertida por Taremi aos 90+9’ evitou males maiores para a equipa conduzida por Sérgio Conceição.







Em terceiro lugar na tabela, os 'dragões' têm agora 16 pontos, a dois do líder Benfica e em igualdade com o Sporting de Braga, segundo, que têm menos um jogo, enquanto os 'canarinhos' são sextos, com 11.





Veja o resumo do jogo.