FC Porto enfrenta o Farense

Sérgio Oliveira é o grande ausente na equipa azul e branca. O médio cumpre um jogo de castigo por ter completado uma série de cartões amarelos frente ao Benfica.



Jesus Corona está lesionado.



O treinador do Porto voltou a não dar a habitual conferência de Imprensa.



Do lado do Farense, a equipa luta para ficar na primeira divisão e ocupa a penúltima posição com 28 pontos.