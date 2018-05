FC Porto faz a festa do título frente ao Feirense

Os dragões entram em campo este domingo com a conquista do campeonato desde já assegurada. A equipa de Sérgio Conceição sagrou-se campeã no sábado, perante o empate de Alvalade entre Sporting e Benfica, que tornou matematicamente impossível que qualquer um dos dois clubes alcance o mesmo número de pontos do FC Porto. Depois de uma noite de festa, a equipa vencedora da I Liga defronta o Feirense, que ainda não fechou as contas do campeonato, estando ainda muito próxima da zona de despromoção.