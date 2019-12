O FC Porto tenta carimbar esta quinta-feira a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa. O adversário é o Feyenoord, da Holanda, e o Estádio do Dragão vai mostrar-se crucial para ajudar a equipa de Sérgio Conceição a atingir o seu objetivo. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.