FC Porto goleia no Bessa

O FC Porto reforçou o segundo lugar da I Liga, ao vencer por 4-1 no reduto do Boavista, no dérbi portuense da 13.ª jornada, disputado no Estádio do Bessa.

Iván Marcano inaugurou o marcador, aos 41 minutos, e, após a expulsão de Reggie Cannon, que deixou os anfitriões com 10, aos 58, também faturaram Stephen Eustáquio, aos 64, e Galeno, aos 83 e 90+2, o último logo após um autogolo de Diogo Costa, aos 90+1.





Na classificação, o FC Porto passou a somar 29 pontos, colocando-se, provisoriamente, com mais quatro do que o Sporting de Braga, terceiro, e com menos cinco do que o líder invicto Benfica.







Veja o resumo do jogo.