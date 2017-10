Os dragões receberam e golearam o Paços de Ferreira este sábado, num encontro da nona jornada da I Liga. Ricardo Pereira estreou-se a marcar na I Liga logo aos 4 minutos, com o Paços de Ferreira a reagir minutos depois. Welthon apontou o único golo da equipa visitante, aos 8 minutos. Depois, um festival de golos do FC Porto assegurou os três pontos. Os restantes golos foram apontados por Felipe, que também apontou um golo no campeonato pela primeira vez esta noite, Marega aos 25 e aos 33 minutos. Corona, aos 65 minutos, e Aboubakar, aos 72 minutos, selaram a vitória dos dragões já na segunda parte. A equipa liderada por Sérgio Conceição distanciou-se ainda mais de Sporting e Benfica no topo da tabela classificativa. Os dois clubes rivais só jogam este domingo.