No Dragão, Pepe e Wendell ficam de fora por motivos disciplinares, juntando-se, na lista de indisponíveis, aos lesionados Romário Baró, Evanilson e Verón. Mas a principal ausência - e neste caso, definitiva - é Otávio. O médio já se despediu dos companheiros de equipa e vai assinar pelo Al Nassr nos próximos dias.

Sérgio Conceição espera agora por um reforço que possa substituir um dos jogadores mais importantes do plantel portista.



O treinador do Porto vai ficar fora do banco neste e nos próximos jogos, devido a castigo.