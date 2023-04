FC Porto joga na Luz. Dragões estão a dez pontos do Benfica

As últimas horas vão ser determinantes para se saber se recuperam a tempo do jogo de amanhã Estádio da Luz.



O FC Porto vai a casa do Benfica no segundo lugar do campeonato, a 10 pontos do líder.



Na antevisão do encontro, Sérgio Conceição disse que Pepe e Diogo Costa deverão mesmo estar aptos para o clássico.