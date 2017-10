O FC Porto inicia esta terça-feira a participação na Taça da Liga 2017/18. A equipa de Sérgio Conceição vai receber o Leixões, líder do grupo B. Os Dragões entram em campo depois de um grande triunfo sobre o Paços de Ferreira, no sábado, por uns contundentes 6-1. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site de desporto da RTP, com relato em direto na Antena 1. Esta é a uma parceira com o site Zerozero.pt.