O FC Porto faz esta segunda-feira o primeiro jogo depois de se sagrar campeão pela 29.ª vez na sua história. No Estádio do Dragão, a equipa de Sérgio Conceição vai defrontar o Moreirense, confortavelmente instalado na oitava posição do campeonato. Um jogo para cumprir calendário e consagrar o campeão da I Liga. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.