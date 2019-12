O FC Porto fecha esta segunda-feira a 12.ª jornada da Liga Portuguesa de futebol. A equipa de Sérgio Conceição vem de um triunfo moralizador frente ao Young Boys na Liga Europa e vai receber o Paços de Ferreira no Dragão. A partida tem início às 20h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir em direto o relato da Antena 1.