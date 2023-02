FC Porto perde com Inter e adia decisões para o Dragão

O FC Porto jogou no erro do adversário. Galeno levou o perigo à baliza italiana, mas Onana defendeu entre os postes. Diogo Costa, a terminar o primeiro tempo, efetuou uma soberba defesa "in extremis" e quase por instinto, sendo mesmo digna de um lance de andebol. O empate a zero justificava-se ao intervalo do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol. No segundo tempo, Barella rematou cruzado e quase marcou o primeiro no relvado do Giuseppe Meazza. Taremi respondeu num contra-ataque, mas o remate final foi fraco e fácil para Onana. Logo a seguir, embora com fora de jogo, o FC Porto teve 3 ou 4 remates frontais defendidos por Onana, que recebeu aplausos dos adeptos. Já com Lukaku em campo, o Inter continuou a apresentar muitas dificuldades para se aproximar da área portista, Mkhitaryan quase nem se notou ie acabou mesmo por ser substituído. Ao minuto 70, Lautaro esteve a milímetros de encostar com sucesso para o fundo das redes dos "dragões". O Inter ia apertando, jogando contra o relógio também, mas a equipa portuguesa defendia eficazmente. Otávio acabou expulso, com o segundo amarelo. A cinco do final, Lukaku surgiu a cabecear ao poste e na recarga acabou mesmo por marcar 0 1-0. Pouco depois, o mesmo Lukaku rematou para defesa apertada de Diogo Costa, naquele que seria o segundo golo. Apesar da derrota, a eliminatória está em aberto, Inter e FC Porto jogam decisões finais desta eliminatória da Champions no Dragão.