FC Porto. Pinto da Costa homenageado em Gondomar

Pinto da Costa diz que não está em causa a continuidade de Sérgio Conceição como treinador do Futebol Clube do Porto. No jantar de comemoração dos 40 anos de presidência do clube azul e branco, o líder dos dragões falou da sucessão e espera que os principais jogadores do Porto não saiam no final da temporada. O objetivo por agora, diz Pinto da Costa, é a dobradinha.