Reassumir a liderança na I Liga de futebol, na visita ao Portimonense, é o objetivo do FC Porto e voltar a colocar pressão no rival Benfica, que apenas joga no domingo, na 29.ª jornada. Este sábado a equipa de Sérgio Conceição vai continuar sem o central Felipe, a cumprir um segundo jogo de castigo, e defronta um adversário que em casa venceu os rivais Sporting (4-2) e Benfica (2-0), e empatou com o Sporting de Braga (1-1). No entanto, há três jornadas que a equipa algarvia, treinada por António Folha, não vence. A seis jornadas do final, ‘dragões’ e ‘águias’ discutem ‘taco-a-taco’ o título de campeões, com vantagem para o Benfica, apesar dos mesmos 69 pontos, por deter melhor diferença de golos.