Os dragões recebem este sábado o Paços de Ferreira, num encontro da nona jornada da I Liga. A equipa liderada por Sérgio Conceição, isolado na liderança do campeonato português, tem hoje a possibilidade de se distanciar ainda mais de Sporting e Benfica, que só jogam no domingo. Este encontro acontece dias depois da derrota na Liga dos Campeões frente ao Leipzig. Pelo segundo jogo consecutivo, o guarda-redes Casillas volta a sentar-se no banco de suplentes. A partida começa às 20h30 e tem relato na Antena 1. Acompanhe todas as incidências no site da RTP.