FC Porto relançado na Champions

Em Leverkusen, Galeno não perdeu tempo e cedo repetiu novo golo frente ao Bayer, logo aos 6 minutos decorridos. No lance, a assistência foi, imagine-se, do guarda-redes Diogo Costa. Passados 10 minutos, Diogo Costa brilhou de novo ao defender um penálti desperdiçado por Kerem Demirbay. Se falhou o Leverkusen, marcou Taremi. O iraniano mostrou como se concretiza uma grande penalidade e fez o 2-0, já na segunda parte. Mais 10 minutos e novo penálti. Taremi de serviço a marcar e a colocar o resultado em 3-0. O FC Porto é agora segundo neste Grupo e soma 6 pontos, mais 2 que o Atl. Madrid, que empatou, e mais 3 do que o Bayer Leverkusen, apenas 3 pontos. O Club Brugge já está apurado.