O Rio Ave, da II Liga, tem tarefa difícil em casa do já eliminado FC Porto, último do grupo D. Os azuis e brancos perderam na visita ao Santa Clara, deixando que o apuramento para a "final four" se discuta entre os açorianos (quatro pontos) e o Rio Ave (um), equipa que precisa de vencer no Dragão, mas também ter melhor diferença de golos.