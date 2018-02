O FC Porto procura regressar à liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Sporting de Braga, da 21.ª jornada, depois do Benfica ter vencido o Rio Ave por cinco bolas a uma, mesmo vindo de uma desvantagem. A equipa azul e branca, depois de terem perdido a liderança para o Sporting, embora com menos um jogo disputado (a segunda parte no Estoril), os 'dragões' recebem os bracarenses, quartos, a seis pontos do FC Porto, e, em caso de triunfo, voltam a subir ao primeiro lugar, pelo menos até domingo, quando os 'leões', que têm um ponto de avanço, visitam o Estoril Praia, já com a bancada devidamente inspecionada e autorizada a receber adeptos.