FC Porto. Sérgio Conceição regressa ao banco frente ao Benfica

Os dragões voltaram hoje aos treinos depois de dois dias de folga.



Pepe e Grujic são as duvidas para o encontro com o Benfica.



Este clássico da Liga Portuguesa vai marcar também o regresso de Sérgio Conceição ao banco.



O treinador do Porto esteve 15 dias castigado e falhou os jogos com Rio Ave na Taça da Liga, com o Vizela no campeonato e com o Benfica na Taça de Portugal.