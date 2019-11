FC Porto. Sérgio Oliveira lesionou-se e vai parar entre três a quatro semanas

Romário Baró continua lesionado e por isso fora das opções do treinador.



No domingo, o Porto recebe o Desportivo das Aves. Na antevisão do jogo, Sérgio Conceição lamentou a expressão que utilizou no fim do jogo com o Marítimo, mas não o conteúdo do discurso.