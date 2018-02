Depois do embate na Taça da Liga, o embate para a Taça de Portugal. O FC Porto recebe esta quarta-feira o Sporting no Estádio do Dragão na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os Dragões tentam levar uma boa vantagem para a segunda mão em Alvalade, procurando vingar a derrota na Taça da Liga que foi conquistada pelo Sporting. Os Leões, por sua vez, entram em campo sem Bas Dost mas com a esperança de que Gelson Martins possa fazer a diferença dentro das quatro linhas. A partida tem início às 20h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.