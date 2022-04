FC Porto - Sporting CP, a Taça de Portugal em direto

FC Porto e Sporting jogam esta quinta-feira a cartada decisiva para chegar ao Jamor. Depois de um triunfo em Alvalade, a equipa de Sérgio Conceição espera um bom resultado, em casa cheia. Já o Sporting quer surpreender e conseguir a chegada à final da Taça, onde já se encontra o estreante Tondela.

Uma partida envolta em algumas polémicas, com Pepe a não ir a jogo devido a suspensão e troca de galhardetes entre treinadores nas antevisões da partida.





Um jogo que começa às 20h15. Será disputado no Estádio do Dragão e terá relato em direto na Antena 1, com narração de Fernando Eurico, reportagem de pista de Cláudia Martins e comentários de Manuel Queiróz.