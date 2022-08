O primeiro choque entre favoritos nesta temporada joga-se no estádio do Dragão. Acompanhe em direto as principais incidências do "clássico" FC Porto - Sporting, jogo-cartaz da 3.ª jornada da I Liga.

Otávio e Bruno Costa estreiam-se esta noite como titulares na temporada 2022/23 pelo FC Porto, enquanto no Sporting a recente saída de Matheus Nunes será suprida por Morita.





O campeão nacional em título integra o grupo de atuais líderes da competição, com os mesmos seis pontos de Benfica, Boavista, Vitória de Guimarães e Arouca, enquanto o Sporting segue na sexta posição, com quatro. O jogo no estádio do Dragão é arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.