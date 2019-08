No estádio do Dragão, o FC Porto defronta o Vitória de Setúbal num jogo da segunda jornada da I Liga de futebol. A equipa dos dragões irá tentar somar os primeiros pontos, depois da derrota na jornada inaugural em casa do Gil Vicente e da recente eliminação na fase preliminar para a Liga dos Campeões frente ao Krasnodar. Sérgio Conceição assume que o FC Porto está a atravessar um “momento menos bom”, mas revela que tem “muita confiança” nos jogadores e acredita que a resposta da equipa vai ser dada.