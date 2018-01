O FC Porto recebe esta sexta-feira o Tondela no Estádio do Dragão, depois de não ter terminado a partida da última segunda-feira frente ao Estoril-Praia. A equipa de Sérgio Conceição está no segundo lugar da I Liga, com menos um ponto que o Sporting, à condição, e pretende continuar na senda vitoriosa que tem mantido os Dragões no topo da Liga Portuguesa. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.