O FC Porto tem a oportunidade de se isolar provisoriamente na liderança da I Liga de futebol, caso vença esta noite o Tondela. Depois do deslize do Benfica em Chaves, os 'dragões' querem aproveitar e ganhar terreno rumo ao topo da classificação. No entanto, a equipa de Pepa já mostrou que pode complicar as contas aos "grandes" e deseja pontuar no Dragão.