A Primeira Liga de Nacional de Futebol começou esta sexta-feira, mas é este sábado que os grandes entram em campo. Dos três grandes o Futebol Clube do Porto é o primeiro a jogar, em casa do Gil Vicente, com partida marcada para as 19h00. Antes do jogo o treinador do FC Porto, Sergio Conceição, elogiou o técnico do Gil Vicente, afirmando que a experiência de Vítor Oliveira compensa o desconhecimento que alguns jogadores têm deste campeonato. Sérgio Conceição realçou, no entanto, as dificuldades que a sua equipa poderá encontrar neste primeiro jogo, que se disputa no sábado, em Barcelos, onde os vice-campeões nacionais contam 11 vitórias, quatro empates e três derrotas, em jogos do campeonato. Já o treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, convocou os reforços Denis e Bogdan Mladenovic para o regresso à I Liga de futebol, depois da equipa ter alcançado na secretaria a subida à elite do futebol nacional em 2019/20, como consequência do 'caso Mateus'. Num lote com 16 reforços, destaque ainda para as inclusões do centrocampista luso-francês Claude Gonçalves e do dianteiro argelino Zakaria Naidji, que rendem o nigeriano Ahmed Isaiah e o 'canarinho' Samuel Dias, respetivamente. O Gil Vicente disputou o Campeonato de Portugal na temporada passada.