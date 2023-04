FC Porto vence e posiciona-se a quatro pontos do Benfica

Matheus Uribe adiantou os "dragões" no marcador na transformação de um penálti. Ainda antes do intervalo Otávio falhou um penálti e o 1-0 manteve-se até ao intervalo. Daniel Namaso fez o 2-0, aos 80', e descansou os adeptos portistas, que veem a sua equipa a ficar a apenas 4 pontos da liderança, depois da derrota do Benfica em Chaves. Já ao cair do pano no Dragão, o Santa Clara reduziu para 2-1, por intermédio de Tagawa. O FC Porto tem assim 67 pontos e o Benfica 71. O Santa Clara mantém-se no 18.º e último lugar, com 15 pontos.

