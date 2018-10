O FC Porto vence o Feirense por duas bolas a zero e volta a ocupar o topo da classificação da I Liga portuguesa de futebol, lugar que perdeu na segunda jornada deste campeonato, aproveitando a derrota do Benfica, este sábado e o empate do Braga na sexta. O primeiro golo dos ‘Dragões’ surgiu aos 22 minutos por Felipe, na primeira parte, e Marega volta a marcar ao minuto 80, fechando o resultado frente ao Feirense. A equipa de Sérgio Conceição soma agora 18 pontos, na oitava jornada, partilhando a mesma pontuação do Braga, mas uma melhor diferença de golos.