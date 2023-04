O FC Porto venceu por 2-1 na visita ao Estádio da Luz e teve uma primeira parte em que foi superior ao Benfica. Na segunda parte, e a sofrer cedo o segundo golo, o líder da I Liga tentou inverter o resultado mas sem sucesso perante um FC Porto que se apresentou mais forte no aspecto físico. Assim, os "dragões" relançam as contas do título - têm menos 7 pontos - quando ainda faltam sete jornadas para terminar o campeonato.