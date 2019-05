Com um resultado seguro de quatro bolas sem resposta por parte do CD Nacional, o FC Porto, consegue desta forma o principal objetivo que era manter a luta pelo primeiro lugar na penúltima jornada do campeonato. O FC Porto marcou cedo, ao minuto 14, por Alex Telles e ainda na primeira parte aumentou o resultado por Óliver Torres (28’). Já na segunda parte e com um Nacional conformado os dragões dilataram por Jesus Corona (69’) e Marega (88’) através de grande penalidade, colocando o resultado final em 0-4. FC Porto conquista assim mais três pontos, ultrapassando o SL Benfica, provisoriamente com 81 pontos.