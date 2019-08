A equipa azul e branca parece ter recuperado após as recentes derrotas. Foram necessários apenas onze minutos de jogo para Zé Luís marcar aquele que viria a ser o primeiro de três golos do avançado do FC Porto. O segundo golo foi apontado ainda na segunda parte, aos 20 minutos. Já na segunda parte, ao minuto 63, o avançado voltou a marcar e completou o hat-trick da noite, desta vez com a assistência de Alex Telles, Um minuto depois, foi a vez de Luis Díaz marcar o quarto golo dos dragões. A equipa de Sérgio Conceição soma, assim, os primeiros pontos, ocupando agora o terceiro lugar da tabela classificativa.