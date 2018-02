O FC Porto quer mudar a página do pesadelo europeu e a derrota frente ao Liverpool (0-5) e retornar à liderança da I Liga de futebol. A receção este domingo ao Rio Ave pode servir para devolver o espírito vitorioso aos 'dragões', sabendo-se que se aproxima o difícil teste da segunda parte do jogo no Estoril, dia 21, e no qual o FC Porto está em desvantagem de 1-0. O Rio Ave tenta tirar pontos no Dragão e manter a excelente prestação na I Liga.