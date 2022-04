FC Porto. Zaidu em dúvida para o jogo com o Santa Clara

O lateral esquerdo do Porto está com um traumatismo num joelho - uma lesão contraída ao serviço da seleção da Nigéria. Já Pepê está apto para defrontar os açorianos, depois de ter recuperado de uma lesão no rosto. O Porto-Santa Clara joga-se esta segunda feira à noite no Dragão.