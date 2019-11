FC Porto. Zé Luís e Nakajima hipóteses no jogo contra o Paços de Ferreira

O jogo de segunda-feira do FC Porto com o Paços de Ferreira deve contar com o regresso de Zé Luís e Nakajima. O avançado recupera de alguns problemas físicos no joelho direito que o impediram de ser opção para os jogos com o Vitória de Setúbal e o Young Boys.