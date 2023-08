Federação de canoagem preocupada com intenção da Santa Casa da Misericórdia de rever patrocínios

Foto: Durmus Kavcioglu - Unsplash

Já o presidente do Comité Olímpico de Portugal admite vir a fazer uma declaração, mas contactado esta manhã pela Antena 1 não quis, para já falar sobre o aviso feito pela Santa Casa.



Várias federações desportivas e os comités olímpico e paralímpico foram alertados para a necessidade de se rever os patrocínios, isto a menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris.



As federações desportivas foram avisadas através de cartas assinadas pela própria provedora, a antiga ministra da Saúde Ana Jorge.



A agência lusa teve acesso a uma dessas cartas. Em causa está a revisão do plano de patrocínios para este ano. A instituição explica que a atual conjuntura económica e social traz novas exigências em relação ao apoio dos mais vulneráveis e devido ao facto de se terem registado uma significativa perda das receitas provenientes dos jogos sociais do Estado.



Entre as entidades apoiadas estão os comités olímpico e paralímpico de Portugal e as federações de desportos como andebol, ciclismo, ginástica, natação e patinagem.



A Antena 1 já contactou também a Santa Casa e o Governo para tentar obter esclarecimentos, sem êxito até ao momento.