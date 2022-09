Federação inglesa acusa Ronaldo de conduta imprópria

A Federação Inglesa de Futebol acusou Cristiano Ronaldo de conduta imprópria ou violenta por causa do incidente ocorrido há quase 6 meses com um jovem adepto do Everton. O internacional português atirou ao chão o telemóvel de uma criança junto ao túnel de acesso aos balneários do estádio Goodison Park.