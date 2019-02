O Sporting venceu domingo em casa do Feirense por 3-1, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol que marcou o regresso da equipa de Marcel Keizer aos triunfos, com dois golos de Bruno Fernandes. O Sporting colocou-se na frente do marcador com um autogolo de Briseño a fechar a primeira parte (44 minutos), com Bruno Fernandes a aumentar a vantagem para os 'leões', primeiro de cabeça (58) e depois de livre direto (68). O Feirense ainda reduziu a desvantagem num remate acrobático de Stivan Petkov, aos 76 minutos. O Feirense concedeu o domínio de jogo ao Sporting na fase inicial, apresentando-se mais recuado e na tentativa de explorar o contra-ataque. A estratégia de Filipe Martins, novo técnico dos 'fogaceiros', quase dava resultado, quando a defesa do Sporting se atrapalhou num contra-ataque e um ressalto de bola nas pernas de Tiago Silva quase traía o guarda-redes Renan (25), que defendeu para canto. Na sequência do lance, o Feirense chegou a introduzir a bola na baliza, após um desvio ao primeiro poste de Flávio, mas o árbitro Manuel Mota, depois de consultar o videoárbitro, considerou obstrução de Marco Soares ao guarda-redes do Sporting. A equipa de Marcel Keizer acabou por criar a primeira situação de perigo aos 32 minutos, quando Bas Dost aproveitou um mau alívio da defesa do Feirense para rematar forte e colocado no coração da área, obrigando André Moreira a uma defesa apertada. O Feirense respondeu pouco depois, em lance de contra-ataque, com Sturgeon a surgir dentro da pequena área e a rematar para uma defesa por instinto de Renan em cima da linha de golo, aos 37 minutos. Quase a fechar a primeira parte, o Sporting inaugurou o marcador, quando um cruzamento de Borja encontrou Wendell ao primeiro poste, com o médio brasileiro a cabecear, mas a contar com o desvio de Briseño, que introduziu a bola na própria baliza, aos 44 minutos. O Feirense foi uma equipa mais atrevida no início da segunda parte, mas seria o Sporting a marcar, quando Diaby cruzou para a entrada da pequena área, onde surgiu Bruno Fernandes a cabecear para o fundo da baliza do Feirense, aos 58 minutos. O médio do Sporting teve um jogo inspirado e acabou por fazer o terceiro golo aos 68 minutos, na cobrança de um livre direto à entrada da área, com um remate colocado. Com uma desvantagem de três golos, o Feirense foi mais audaz e acabou por marcar por intermédio de Petkov, que aproveitou um mau alívio da defesa do Sporting para executar um remate acrobático e bater Renan, aos 76 minutos.