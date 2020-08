FéLix da Costa é campeão do mundo de Fórmula E

Félix da Costa conseguiu o título na nona e antepenúltima prova do campeonato do mundo realizada no circuito do Aeroporto de Tempelhof, em Berlim, na Alemanha.



O piloto português ficou no segundo lugar. Foi o suficiente para garantir a conquista do campeonato do mundo.



É a primeira vez que um piloto português vence uma categoria absoluta da federação internacional de automobilismo.



Partindo do segundo lugar da grelha, o português chegou a liderar durante várias voltas, mas acabou por ser ultrapassado pelo companheiro de equipa, o francês Jean-Éric Vergne, que venceu a corrida.



O segundo lugar foi suficiente para o piloto de Cascais festejar o título de pilotos, quando faltam duas corridas para o final do campeonato, com a DS Techeetah a festejar também o triunfo no campeonato de equipas.