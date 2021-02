Fernando Alonso, foi operado com sucesso a uma fratura na mandíbula

De acordo com a equipa francesa Alpine, que o espanhol vai representar este ano no regresso à Formul 1, Alonseo ficará agora 48 horas em observação no hospital de Berna, sendo que os médicos se mostraram otimistas quanto ao estado do piloto.



A equipa espera que Alonso "fique totalmente operacional para realizar a preparação para a nova temporada", que arranca no dia 28 de março, no Bahrain.