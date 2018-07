Partilhar o artigo Fernando Gomes reconhece que resultado no Mundial ficou abaixo das expetativas Imprimir o artigo Fernando Gomes reconhece que resultado no Mundial ficou abaixo das expetativas Enviar por email o artigo Fernando Gomes reconhece que resultado no Mundial ficou abaixo das expetativas Aumentar a fonte do artigo Fernando Gomes reconhece que resultado no Mundial ficou abaixo das expetativas Diminuir a fonte do artigo Fernando Gomes reconhece que resultado no Mundial ficou abaixo das expetativas Ouvir o artigo Fernando Gomes reconhece que resultado no Mundial ficou abaixo das expetativas