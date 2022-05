Fernando Pimenta conquistou quatro medalhas de ouro na Taça do Mundo

Com o triunfo de João Ribeiro e Messias Baptista na prova de K2 200 metros, Portugal terminou no segundo lugar do quadro das medalhas, com um total de sete: além das cinco de ouro, conquistou ainda uma de prata, por Francisca Laia, e uma de bronze, por Kevin Santos, nas provas feminina e masculina de K1 200 metros.



A representação portuguesa ficou apenas atrás da Alemanha, que totalizou 13 medalhas e igualmente cinco de ouro, enquanto a anfitriã Polónia arrebatou 18, mas apenas quatro do metal mais precioso.



Fernando Pimenta venceu com autoridade a última corrida da competição, com o tempo de 21.29,54 minutos, batendo por 7,21 segundos o esloveno Jost Zakrajsek e por 21,91 o polaco Rafal Rosolski, segundo e terceiro classificados, respetivamente.