Fernando Santos antevê grau de dificuldade acrescido na defesa do título europeu

A menos de três semanas do início da fase final do Campeonato da Europa de futebol, a Antena 1 falou com o selecionador campeão europeu. Ao início da tarde, o seleccionador nacional esteve em direto na Antena 1, a partir da Cidade do Futebol.





Fernando Santos já disse ao jornalista Nuno Matos que a defesa do título apresenta-se agora como uma tarefa mais difícil, pois a Seleção portuguesa tornou-se uma das candidatas a vencer a prova, depois do sucesso em 2016.





Sobre Cristiano Ronaldo, o selecionador frisou que o internacional português é uma peça importante nas contas da seleção, embora Fernando Santos sublinhe que nas grandes provas Ronaldo tem sido "pouco influenciável", mas sempre com exibições em prol da equipa nacional.

O selecionador falou ainda da novidade Pedro Gonçalves, campeão pelo Sporting e melhor marcador da Liga, sublinhando que o jogador foi retirado aos sub-21, o que pode significar que a sua utilização nos jogos de Portugal é bem provável.





Vai poder escutar esta tarde a entrevista na íntegra a Fernando Santos na Antena 1, às 17:15 horas.





Toda a antevisão à estreia de Portugal num Europeu agora que irá entrar em campo com o estatuto de campeão em título.





c/Antena 1