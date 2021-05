Fernando Santos anuncia convocados para a fase final do Euro2020

O selecionador nacional, que há cinco anos levou a formação das 'quinas' à vitória no Euro2016, divulga a lista dos eleitos a partir da Cidade do Futebol, em Oeiras, numa conferência de imprensa marcada para as 20h15.



A UEFA decidiu aumentar de 23 para 26 o número de convocados, para precaver eventuais baixas por casos positivos do novo coronavírus, durante a competição.



Portugal está integrado no grupo F, juntamente com as seleções da Hungria, da Alemanha e da França.



O primeiro jogo de Portugal vai ser em Budapeste no dia 20 de junho, frente à Hungria.



A Seleção tem viagem marcada para a capital húngara no dia 10 de junho.